Для туристов откроют пункты временного размещения после ЧП на Крымском мосту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Из-за мощного взрыва погибли два человека. За жизнь еще одного прямо сейчас борются врачи.

После трагедии на Крымском мосту для туристов, не попавших на отдых, откроют пункты временного размещения. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков, опубликовав пост в Telegram-канале.

«В них (пунктах временного размещения — Прим. ред.) туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — пояснил чиновник.

Крючков также напомнил о рекомендации выбирать альтернативные маршруты, чтобы добраться до Крыма или, наоборот, выехать из него. Людям посоветовали использовать дороги новых регионов.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Отмечается, что для выбравших альтернативные маршруты работают сразу несколько пунктов пропусков. При себе взрослым необходимо иметь паспорта, документы на авто, а также свидетельства о рождении детей, если они также следуют по маршруту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к месту ЧП на Крымском мосту выехала группа по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.