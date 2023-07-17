Фото: 5-tv.ru

Трагедия произошла рано утром 17 июля. На месте работают оперативные службы.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Еще один — несовершеннолетняя девочка — пострадала. Эту информацию подтвердили в Минздраве Краснодарского края.

В оперативном штабе отметили, что сейчас медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить ребенка в лечебное учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия на Крымском мосту произошла рано утром. Очевидцы сообщали о сильном взрыве и перевернутой машине. Изначально предполагалось, что в результате ЧП может быть повреждена опора моста со стороны Краснодарского края. Однако позднее эти данные опровергли.

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Ожидается, что железнодорожное сообщение будет возобновлено в ближайшие часы. Вместе с тем водителей на авто глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил выбирать альтернативные маршруты или вообще отказаться от поездки по Крымскому мосту.