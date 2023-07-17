Группа по расследованию особо важных дел СК РФ выехала в сторону Крымского моста

СК РФ: специальная группа по расследованию особо важных дел выехала на Крымский мост

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Она создана из наиболее опытных следователей.

В связи с чрезвычайном происшествии на Крымском мосту выехала специально созданная группа СК РФ вместе со своим руководством. Об этом сообщает Следственный Комитет Крыма и Севастополя.

Группа состоит из наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел. Также вместе с ними выехали для проведения следственных действий криминалисты.

На пролетах Крымского моста имеется повреждение дорожного полотна. Об этом сообщает Министерство транспорта. Продолжаются работы по обследованию моста.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края на Крымском мосту остановлено движение.