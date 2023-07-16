Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 17 по 23 июля.

В понедельник, 17 июля, будет новолуние в 21 час 31 минуту в водном знаке Рака. Это наиболее значимые стратегическое событие недели. Именно оно и открывает данную неделю. С новолунием природа человека обновляется, все процессы перезапускаются. В первые рабочие дни можно дать себе побольше времени для вхождения в ритм. Растущая Луна делает наше тело и психику более уязвимыми восприимчивыми.

Поэтому нужно чуть побольше времени, чтобы собраться. Другое большое событие переход Венеры во Льве в ретроградную фазу. Планета пробудет до 4 сентября включительно. В этот период займитесь переоценки своего стиля, своих отношений. У вас точно будет возможность глубже посмотреть на ситуацию в любви и на своей личные денежные аспекты. Наполняйте себя красотой и светлыми эмоциями.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, вы налаживаете отношения с окружающими, которые видят в вас на этой неделе симпатичного и очень нужного человека. Удачное стечение обстоятельств помогает не зависать долго в сложных задачах. Успех будет благодаря детям, единомышленников и по инициативе тех сообществ и групп, в которых вы состоите.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, любые разговоры имеют для вас долгоиграющие последствия. Поэтому сейчас не бросайте слов на ветер и подстраивайтесь под обстановку. Более тесные контакты с начальством, с вышестоящими людьми помогут сохранить имидж, репутацию. На вас сейчас ложится много работы, много новых обязательств. Поэтому успейте хорошенько отдохнуть в свободное время.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов наступает неделя наград и поощрений. Вы упорно все делается лучше всех, чтобы вас заметили. Это отличная идея, которая решит большинство ваших проблем в сфере востребованности. Привлечь к себе как можно больше внимания новыми активными шагами и личной инициативой. Не отступайте от заявленного темпа и соблюдайте свой план. Удача вдали от дома, возможна любовь в поездках или роман с иногородним.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки, не стоит предъявлять другим слишком много претензий. Лучше сгладить эмоциональный накал и повременить с выяснением отношений. Крупные инициативы возможны только при однозначной поддержке партнеров. Удачи вам улыбнется в деньгах, будут материальные поступления и приятные бонусы.

Лев — гороскоп на неделю

Львы исполняют роль посредника между растущими лагерями. Только не пускает пыль в глаза, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. Удача на вашей стороне, если вы будете учитывать мнение окружающих. Счастье в любви, в браке. Сейчас вам обеспечено внимание со стороны противоположного пола.

Дева — гороскоп на неделю

У Девы включается желание имитировать бурную деятельность. Не идите на поводу искушений и полностью погрузитесь в работу. Вы удачливы в принятии деловых решений при планировании времени и в корпоративных мероприятиях. Не ждите ничего. Берите и делайте. У вас все получится.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы бурно включаются в работу. Силы тратятся на реализацию красивых планов. Увлеченность и вдохновение помогают не сбавлять свои темпы. Позитивное влияние Венеры делает вас симпатичнее и милее. На этой неделе особенно вы притягивает взоры противоположного пола.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов существует вероятность, что домашние захотят нагружать еще большей работой, новыми задачами. Да, это период обучения вашему мастерству. Это период обучаться хозяйству, наводить порядок в доме или что-то улучшать для общего блага. Замечательное время для переезда. Аренды жилья, если перед вами стоят эти вопросы. Можно продвигаться в карьере и предлагать должность.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, если вы чувствуете, что кто-то из окружения слишком нагружает вас своими проблемами — не терпите до последнего. Тщательно отделяйте нужных людей и тех, кто отнимает время. Это период умственной деятельности и плодотворной работы со словами, с новыми смыслами.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, не ведите с окружающими двойную игру. Есть шансы проиграть. Сейчас важны четкие критерии. Смените командный тон на дружеский, а себя порадуйте новыми приобретениями.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, ваши уверенные замечания ставят окружающих в тупик. Не переборщите с критикой. В любом случае, вы лучший партнер этого периода. К вам действительно направлено все внимание. Сохраняйте людей в позитивном расположении духа и оставляете себе время на реализацию своих собственных талантов. Эта неделя отличный шанс найти симпатичного единомышленника.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, мудрые советы не пропадают даром. Вы моментально впитываете наставления и полезную информацию. Период позволяет исцелиться от недуга природными компонентами, работой с внутренним состоянием и собственной энергией. Берегите нервную систему и вовлекайтесь в разногласия.

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