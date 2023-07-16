Ралли «Шелковый путь» торжественно завершилось в Москве

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Эмоций и драм на этапах соревнований хватило сполна! Чем запомнится масштабное состязание?

Участники ралли «Шелковый путь» установили новый рекорд: от Казани до Москвы, через 13 регионов страны, в невыносимую жару, сменяющуюся ливнем гонщики проехали более пяти тысяч километров по коварному бездорожью. Каждого, кто прошел этот путь от начала до конца, без преувеличения можно назвать победителем. Корреспондент «Известий» Олег Барышев рассказал все о тех, кто справился с испытаниями ралли.

Последние метры «Шелкового пути» — в самом сердце столицы. Пройти испытание бездорожьем и добраться до финиша — по силам только спортсменам со стальным характером.

От белых стен белого кремля к площади красного. Гонщики преодолели больше пяти тысяч километров. Караван впервые прошел через Южный Урал. Зыбкие пески, коварные грунтовки, глубокие броды — машины бились и переворачивались, а потом снова выходили на трассу.

В категории грузовиков интрига сохранялась до самого последнего момента. Зрелищное дерби «синей армады» и «красных зубров» войдет в историю. КамАЗы и МАЗы от этапа к этапу шли с минимальным отрывом.

«Победные, решающие километры участники „Шелкового пути“ преодолевают по размытой дороге, и тут вырвать заветные минуты еще сложнее», — передает с места событий корреспондент Олег Барышев.

Сразу после финиша экипаж Сергея Вязовича поздравляют с триумфом. Судьи еще должны составить протокол — объявить время с учетом штрафов, но это скорее формальность. Белорусы выиграли легендарный ралли-рейд «Шелковый путь».

«Уверен, все думали, что мы будем отсиживаться в обороне, но мы, как всегда, выбрали нетрадиционную тактику и пошли сегодня в атаку по скользкой дороге. У нас отличное сцепление с дорогой, шины работают просто великолепно. Нигде ни разу не поскользнулись, не ошиблись, очень быстро накатили», — делится капитан команды — победителя ралли-рейда «Шелковый путь» Сергей Вязович.

«Белый тигр», главный трофей «Шелкового пути», много раз ускользал. Вот так закончилась гонка для одного из МАЗов в прошлом году.

«В прошлом году на дне этого брода утонули мечты выиграть гонки. В этом году участники вернулись, чтобы исправить ошибки», — показывает Олег Барышев.

Чертова дюжина стала счастливым числом — на тринадцатом «Шелковом пути», спустя тринадцать лет участия в марафоне, «красные зубры» празднуют триумф. Серебро и бронза достались КамАЗам: экипажу Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова.

«Маршрут был очень интересный, непростой. Была и навигация, кочки и ямы, и проколы. То есть вот что значит не выезжать долго. Конечно, экипаж делает какой-то вывод, анализ, чего не хватило», — подводит итоги участник ралли-рейда «Шелковый путь» Эдуард Николаев.

Каждый день — новый регион: завершился третий этап ралли «Шелковый путь»

В зачете мотовездеходов чемпионами стали Сергей Карякин и Антон Власюк. В классе внедорожников — Андрей Рудской и Дмитрий Карпов. Чемпион «Шелкового пути» среди мотоциклистов — Илья Щеглов.

«Ребята опытные были. Кто-то уже много лет, кто-то всю жизнь этими марафонами занимается. Борьба была прям нешуточная», — сказал участник ралли-рейда «Шелковый путь» Илья Щеглов.

Каждый из пилотов, кто прошел марафон, может считать себя победителем. «Шелковый путь» очаровывает видами и объединяет людей из разных уголков планеты.

«Ралли-рейды показывают нашей стране, всему миру красоты природных ландшафтов. Позволяют участникам разных стран общаться между собой на биваках, друг другу помогать, поддерживать, друг с другом соревноваться», –объясняет руководитель ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

Честные состязания, крепкая дружба, романтика путешествий — все это еще раз оправдывает главный слоган марафона: «Шелковый путь» — больше, чем гонка, ярче, чем просто приключение».

Ранее 5-tv.ru показал, как соревновались пилоты мотоциклов на ралли «Шелковый путь», разрезая горячий воздух.