Из Саратова в Волгоград: как прошел седьмой этап ралли «Шелковый путь»

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Впереди — финальная схватка за победу.

Семь этапов ралли «Шелковый путь» позади. Впереди только Липецк и Москва, а значит, и финальная схватка за победу. Пыль и ухабы, ухабы и грязь — ничто не останавливает лидеров гонки, россиян и белорусов, на пути к «золоту». За продвижением к цели следит Олег Барышев.

«Самое протяженное испытание „Шелкового пути“. Да и покрытия на любой вкус — от каменистых дорог до белоснежных меловых холмов и крутых оврагов», — передает корреспондент Олег Барышев на месте событий.

Накануне механикам Владимира Васильева на обочине дороги пришлось менять коробку. Потраченное время, потерянные позиции. Но дальше происходит то, за что болельщики и любят такие гонки. По пути из Самары в Волгоград экипаж Васильева сделал десяток обгонов и снова выбился в лидеры.

«Сегодня стартовали одиннадцатыми, финишировали, я так понял, первыми, 11 машин обогнали, но в конце было очень тяжело обгонять опять КамАЗ. Сотни километров пути из Саратова в Волгоград — не только состязание с соперниками, это вызов природе Поволжья», — рассказывает участник ралли-рейда «Шелковый путь» Владимир Васильев.

Борьба настолько плотная, что марафон больше напоминает спринт. Навигация экипажу Андрею Каргинову давалась не просто. Блуждали по полям, теряли время, даже приходилось возвращаться назад.

«Много накатали лишнего, малозаметные дороги, высокая трава. Очень трудно было найти свой путь. Шли в лидерах, но тяжело», — вспоминает участник ралли-рейда «Шелковый путь» Андрей Каргинов.

Белорусы на МАЗ устали менять шины. А в какой-то момент оторванный протектор, как наждачный круг, начал разрушать кузов грузовика.

«Когда скорость большая, остатки протектора ломают все. Даже металл не помеха, все сминает, как фольгу», — объясняет участник ралли-рейда «Шелковый путь» Павел Гаранин.

Для победы мастерства мало, нужна еще и удача. И сегодня она была на стороне Эдуарда Николаева — лучшее время на седьмом этапе.

«Мы видели друг друга, что едут все друг за другом, насколько борьба, кто там с кем перемешался. Все идут в пыли, как трамвай, потому что близко не подъехать. Это ралли-рейд», — отмечает участник ралли-рейда «Шелковый путь» Эдуард Николаев.

Осталось всего два этапа, пилотам придется ставить все на кон. Отступать некуда — впереди Москва. «Шелковый путь» от этапа к этапу все больше напоминает остросюжетный сериал. Про взлеты, падения и настоящий бойцовский характер.