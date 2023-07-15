В Ленобласти мать лечила ребенка от ВИЧ на дому, но он умер

В Ленинградской области ребенок скончался от ВИЧ, мать лечила его на дому

Фото: www.globallookpress.com / Константин Кокошкин

В течение нескольких дней у ребенка была высокая температура. Что сделала мать?

В Ленинградской области мать лечила своего сына, больного ВИЧ-инфекцией в домашних условиях, но он скончался. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что 14 июля, в районе 12 часов дня, в службу спасения поступил вызов. По приезду, медики обнаружили тело девятилетнего мальчика. Со слов матери, у него в течение пяти дней не спадала высокая температура, но они предпочла не обращаться в больницу, а лечить его дома. Сотрудниками специальных служб у матери были изъяты медицинские документы, где обнаружилось, что у мальчика была ВИЧ-инфекция.

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40-летняя женщина воспитывала сына одна, они проживали в деревне, в двухкомнатной квартире. Мать нигде не работала. Как ребенок заразился ВИЧ, придется установить следователям.

Заболевание ВИЧ — вирус иммунодефицита человека. В этом году регионы России потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с этим заболеванием. По информации Минздрава, программа по борьбе с ВИЧ в РФ идет с опережением по многим показателям.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Урале врачи не смогли поставить диагноз маленькому мальчику и ребенок скончался.