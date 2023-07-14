Стимулируют мозг: новые подробности о подростке, пострадавшем в ДТП с дочерью Пореченкова

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Наследница известного актера сбила 18-летнего скутериста большее месяца назад. Юноша все еще находится в тяжелом состоянии.

Состояние 18-летнего скутериста, пострадавшего в ДТП с дочерью Михаила Пореченкова, понемногу улучшается. Как стало известно 5-tv.ru, его по-прежнему считают тяжелым, однако усиленно делают шаги к прогрессу.

Так, юноше провели стимуляцию участка мозга, который поврежден. Из-за серьезной травмы головы пострадавший даже впадал в кому, пока находился в реанимации.

Пациента собираются перевести на время в другую клинику, чтобы там делать стимуляцию мозга. Когда его вернут обратно и вернут ли вообще — пока неизвестно.

Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП в Москве 6 июня. Двигаясь по дороге на своем «Мерседесе», 18-летняя Пореченкова решила обогнать скутериста, однако тот, по предварительным данным, сделал неудачный маневр. В результате молодой человек был доставлен в больницу с многочисленными переломами и серьезной травмой головы. Известно, что Мария Пореченкова имеет 24 нарушения ПДД за 2023 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова и подростка.