Обвиняемому в убийстве девочки под Челябинском суд избрал меру пресечения

СК РФ: обвиняемому в убийстве девочки под Челябинском избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

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Сколько лет тюрьмы могут дать мужчине?

Обвиняемому в убийстве девочки под Челябинском избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Следственное Управление СК РФ по Челябинской области в своем Telegram-канале.

«Ему пр­едъявлено обвинение в совершении преступ­ления против половой неприкосновенности и убийства малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Также известно, что мужчина уже признал свою вину в совершении всех указанных преступлений. На мес­те преступления продолжают рабо­ту следователи и следователи-криминал­исты следственного управления.

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11-летнюю школьницу обнаружили мертвой 10 июля в лесу рядом с городом Сим. Ее рюкзак ранее был обнаружен в речке. Оперативники смогли быстро выйти на подозреваемого — им оказался отец подруги убитой девочки. Его тут же задержали и провели допрос. На нем он сознался во всем и признался, что нанес ребенку несколько ножевых ранений в шею, затем закопал ее, а рюкзак выбросил в реку.

Алкоголь и уныние: что известно о подозреваемом в убийстве девочки под Челябинском

Позже он заявил, что не может ответить на вопрос, зачем он совершил столь жестоко преступление. По его словам, в тот день он принял алкоголь, который был ему противопоказан. Родственники мужчины утверждают, что в детстве он едва не умер от пневмонии, после чего у него начались проблемы с сосудами мозга из-за кислородного голодания. На протяжении всей жизни мужчину мучали головные боли, врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.

Кстати, прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и даже помогал искать пропавшую девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие обвинения предъявили фермеру из Челябинска по делу об убийстве школьницы.