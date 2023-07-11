Алкоголь и уныние: что известно о подозреваемом в убийстве девочки под Челябинском

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Eisenhuth

У мужчины еще в детстве обнаружили серьезное заболевание.

Подозреваемый в убийстве девочки под Челябинском был пьян в тот роковой день. Более того, по информации источника 5-tv.ru, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем.

На данный момент известно, что в тот вечер подозреваемый выпил несколько бутылок пива, хотя алкоголь ему противопоказан. По его словам, он плохо понимал, что делает в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить, почему он совершил страшное убийство — мужчина так и не смог.

По словам его родственников, у него большие проблемы со здоровьем — подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы мог легко впасть в уныние или разнервничаться. А все потому, что, якобы, еще в детстве он едва не умер от пневмонии и получил проблемы с сосудами мозга из-за кислородного голодания. Несмотря на то, что прошло много времени и его организм должен был окрепнуть, мужчину на протяжении всей жизни мучали головные боли, а врачи подозревали у него даже рассеянный склероз и неврологические отклонения.

Убийца челябинской школьницы участвовал в ее поисках. Фото: СУ СК России по Челябинской области

Подозреваемый признался, что саму девочку не знал и к детям всегда относился лояльно. Более того, у него есть дочь, на которую он даже голос никогда не повышал.

В ближайшее время местному жителю изберут меру пресечения и направят на ряд экспертиз.

До этого стало известно, что 11-летняя школьница получила несколько ножевых ранений, от которых впоследствии скончалась. Ее тело нашли в лесу, а рюкзак — в речке. Поиски продолжались несколько дней, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли распознать по камерам видеонаблюдения напавшего на нее мужчину. Им оказался местный житель, которого сразу же задержали и он во всем сознался.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стала известна предварительная причина смерти девочки, найденной под Челябинском.