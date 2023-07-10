МО РФ: с начала спецоперации ликвидировано почти пять тысяч иностранных наемников

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Иностранные наемники являются законной целью ВС РФ при проведении спецоперации.

Министерство обороны РФ озвучило подробные данные по иностранным наемникам, которые примкнули к ВСУ. В том числе были озвучены и потери в рядах иностранных граждан на Украине.

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что 4801 иностранец сбежал из Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима.

Минобороны РФ: иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо»

А отношение офицеров ВСУ к иностранцам буквально как к людям второго сорта. При этом, иностранцы в рядах ВСУ считаются фактически «пушечным мясом»: командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди наемников. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько наемников приехало на Украину с начала спецоперации.