Минобороны РФ: иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо»
Денис Птицын 100 0
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинские власти не собираются беречь жизни иностранцев, которые примкнули к ВСУ.
Иностранные наемники используются киевским режимом как «пушечное мясо», сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что жизни иностранцев никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать из Украины или погибнуть.
В МО РФ отметили, что российские вооруженные силы в ходе проведения спецоперации продолжат уничтожение иностранных наемников вне зависимости от их местонахождения на территории Украины.
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