Стало известно, сколько наемников приехало на Украину с начала спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны подчеркнули абсолютно бесчеловечное отношение Киева к иностранцам.

Минобороны России раскрыло число иностранных наемников, которые примкнули к украинским националистам с начала СВО.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что всего с 24 февраля 2022 года на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. География стран, из которых прибыли наемники, обширная: от США до Румынии.

Минобороны РФ: иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо»

В настоящий момент киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. А именно: в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии.

При этом, иностранцы в рядах ВСУ считаются фактически «пушечным мясом»: командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди наемников. Эвакуация раненых наемников организуется по остаточному принципу, только после вывоза граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наемники из США жалуются на обстановку на Украине.