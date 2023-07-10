Женский конкурс красоты в Нидерландах выиграл мужчина

Фото: Instagram* / rikkievaleriekolle

22-летний парень отправится представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Впервые в истории конкурс «Мисс Нидерланды» одержал победу трансгендер, сообщает французская газета Le Figaro. Победителем стал 22-летний Рикки Колле, который теперь отправится представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

По мнению жюри, он «зажигательно выступил» и «показал большой прогресс» в соревновании. В 2018 году Колле был участников в нидерландской версии шоу «Следующая топ-модель», где стал финалистом.

Это уже не первый раз, когда мужчина в странах «коллективного Запада» побеждает в женских конкурсах красоты. В ноябре 2022 года в местном соревновании в городе Дерри, штат Нью-Гэмпшир, которое проходит под эгидой «Мисс Америка», победителем стал 19-летний Брайан Нгуен.

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Помимо этого, парень не отличался модельными параметрами, он наоборот был наделен явными проблемами со здоровьем. Но жюри это не остановило. Организаторы заявили, что красота меняется, теперь конкурс «больше не будет о женщинах».

Подобное решение судей вызывает множество вопросов, ведь это уже не первое женское соревнование, в котором выигрывают мужчины. Многие отмечают, что засилье биологических мужчин в женских видах спорта не продвигает борьбу за равенство всех полов, а наоборот — ущемляет женщин.

Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который отметил, что это сигнал постепенного вырождения нации.

«Это не просто выверт, это декларация ценностей, провозглашение социального кредо», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что с точки зрения социального конструкта, подобное решение продвигает в качестве образца тех представителей популяции, которые неспособны к продолжению рода.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист из США сравнил стандарты красоты в России и Штатах.

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