Политолог оценил скандал с трансгендером на «Мисс Америка»: «Процесс расчеловечивания»

Фото, видео: Instagram* / brianannguyen; 5-tv.ru

Люди во всем мире бьют тревогу: кажется, в США слишком сильно заигрались с «толерантным» обществом.

В одном из американских штатов корона королевы и титул самой красивой женщины достались мужчине. Это — 19-летний трансгендер, причем вовсе не со спортивной фигурой, а с явными проблемами со здоровьем. Но жюри это не остановило. Что это: победа толерантности, очередная реклама клиник по смене пола или ущемление прав женщин? Выясняла корреспондент «Известий» Мария Зверева.

Настоящее сумасшествие

Яркие платья, стразы, прически, каблуки — казалось бы, это обычное награждение на женском конкурсе красоты. Но тут победитель — мужчина. И ничего, что он весит вдвое больше любой из участниц, да и дефиле в купальниках с ним выглядит совершенно по-другому — главную статуэтку конкурса он все же забрал. Возможно, благодаря мотивационной речи о стандартах красоты, которых, по мнению Брайана, быть и вовсе не должно.

«Быть королевой — это не значит быть совершенной. Это значит, каждый день совершать какую-то, пусть и небольшую, перемену на пользу себе», — высказался победитель.

Большинство поклонников конкурсов красоты победу трансгендера восприняли неоднозначно, заявив, что это вытеснение женщин.

«Еще один мужчина, укравший победу у женщины!»

«Она беременна?!» — возмущались зрители.

Брайан стал первым трансгендером, получившим титул в организации «Мисс Америка», но не первым из тех, кто попытал удачу на конкурсах красоты. Еще в 2018-м мужчина представлял Испанию на соревнованиях «Мисс Вселенная», но приз не взял. Зато в прошлом году трансгендер выиграл конкурс «Мисс Невада» в США. Профессиональные модели и готовы мстить за такую несправедливость.

«Если бы победил трансгендер, я бы наверное с ним подралась за кулисами: утюг бы на платье поставила… Я бы не выдержала, я была бы первой женщиной которая побила вот это… оно», — заявила «миссис Вселенная», — Екатерина Шарова.

Девушка считает, что такие представления — чистая пропаганда пластики и операций по смене пола. А эксперты уверены: американцы заигрались в толерантное общество и уже совсем не видят границ.

«Это процесс расчеловечивания человека, лишения тех или иных социальных статусов, которые существуют. Это огромная проблема западного общества. Любой нормальный человек в любой стране должен осудить подобного рода вещи», — считает политолог Владимир Шаповалов.

Кстати, организаторы аналогичного конкурса в другом штате в суде отстояли право допускать к участию — только красивых женщин. Как бы трансгендеры этому решению не противились.

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