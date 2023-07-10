Есть и не толстеть: список продуктов, безопасных для фигуры

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Чем же заполнять тарелку, чтобы не набирать лишние килограммы?

Многие стремятся сесть на диету, ввести какие-то жесткие ограничения в питании, чтобы не набирать лишний вес и обрести фигуру мечты. Специалисты же отмечают, что есть ряд продуктов, которые можно есть без каких-либо ограничений и не переживать за лишние килограммы. Какие именно продукты можно есть в любом количестве и не толстеть, изданию aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Ответ на этот вопрос достаточно прост: можно есть то, что нужно организму. Как правило, стоит смотреть на то, как должна выглядеть здоровая тарелка. Во-первых, ее объем 250-300 миллилитров. Половина отводится под овощи, четверть (25%) на сложные углеводы, а еще ¼ часть на белки. Чем же заполнять эту тарелку, чтобы не набирать вес?

Огурцы

Один из самых полезных здоровых продуктов питания, в нем много жидкости, которая требуется организму постоянно. Эти овощи отличаются минимальной калорийностью. Более того, они способны хорошо утолить голод — обеспечивают ощущением сытости на пару часов.

Шпинат

Хороший вариант, чтобы сохранить стройность. Эта зелень представляет собой ценный источник витаминов А, В4, Е и К. В нем много калия, кальция, магния и железа, а также фосфора. Одна порция шпината (100 граммов) содержит всего 41 килокалорию, и при этом включает больше четырех граммов клетчатки.

Крестоцветные

В цветной капусте и брокколи много клетчатки, которая способна быстро насытить организм. Поэтому ее автоматически много и не съешь. А значит, и контролировать себя особо не придется.

Авокадо

В нем много полезных жиров. И хотя такой продукт у многих ассоциируется только с этим, все же он не настолько плотный, как это может показаться. Жирность в нем компенсируется большим количеством воды.

Кабачки

Такие овощи отлично усваиваются организмом, в них минимум калорий, нет соли и холестерина. Они включены в большую часть диет для похудения. При этом становятся отличным источником белка и необходимых минералов.

Баклажан

Его также можно съедать в любых количествах, не боясь поправиться. В этом овоще много витамина В1, клетчатки и меди. Также смело можно есть сельдерей, томаты и редис.

Яйца

Кстати говоря, можно есть перепелиные яйца. Ведь в них в сравнении с куриными в 2,5 раза больше витаминов группы В (В1 и В2), а также больше белка. Их считают лучшим источником питательных веществ, такие яйца способны обеспечить человека нужным количеством энергии на целый день. Многие едят их, чтобы заменить мясные продукты.

Рыба

В рыбе содержатся полезные омега-3-6-9 жирные кислоты. Они необходимы для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. Также такие кислоты улучшают состояние кожи и обеспечивают крепкий иммунитет. Лучшим решением будет выбирать нежирную рыбку.

Бобовые

Они отличаются низкой калорийностью, при этом богаты клетчаткой и белком — самыми полезными для желудка питательными веществами.

Мясо

Лучше всего кушать курицу и индейку. Их мясо прекрасно восполняет белок и при этом не имеет много жирности. Снизить калорийность дополнительно можно за счет удаления кожи.

Творог

Отличное решение для того, чтобы похудеть и поддерживать фигуру в порядке. Вкусный и богатый продукт, насыщенный белками и витаминами группы В, кальцием и фосфором.

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Овсянка

Этот злаковый продукт поглощает любую жидкость вокруг себя, при этом она увеличивается в объеме и заполняет желудок по максимуму. Его можно есть не только утром, но и в другое время, чтобы наполниться энергией на весь день.

Яблоки

Эти фрукты становятся отличным решением для перекусов без ограничений. Если есть яблоко за 15 минут до приема пищи, это позволит усвоить на 180 калорий меньше после основной еды.

Также стоит запомнить простые правила. Еда, употребленная на ночь, даже очень полезная, все равно отложится в виде жира. Поэтому крайне важно установить правильный режим питания. Кроме того, необходимо следить и за тем, как готовится еда. Оптимальное решение: запекание, отваривание, приготовление на пару.

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