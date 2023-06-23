Что категорически нельзя есть в жару: четыре главных правила питания летом

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Именно на лето приходится самое большое количество отравлений.

Лето — время перезагрузки. Организм в этот период восполняет ресурсы по полной программе. Солнце, свежий воздух, максимум физической активности делают свое дело. Но результат будет вдвойне впечатляющим, если правильно подойти к питанию. От тяжелой калорийной еды стоит оказаться до следующего сезона. А вот легкая и здоровая пища — залог прекрасного самочувствия и стройности.

Каким именно продуктам стоит отдавать предпочтение в летний период, можно ли есть молочку и что подойдет для перекуса в жару? Несколько правил сезонного питания помогут избежать серьезных последствий для здоровья.

Правило № 1: никаких скоропортящихся продуктов летом

Готовясь к пикнику, многие делают салаты с майонезом, берут с собой молочку, яйца, пирожные, копчености и другие скоропортящиеся продукты. Возможно, на природе все это отлично зайдет под колу, пиво или сидр, но до дома можно и не доехать. Болезнетворные бактерии в такой еде размножаются в геометрической прогрессии. Отсюда сальмонеллез и другие инфекционные заболевания, сопровождающиеся диареей, тошнотой, рвотой и сильными болями в животе. На лечение и восстановление потом уходят недели.

От этих последствий не застрахованы и те, кто любит посытнее да повкуснее поесть в кафе и ресторанах. В некоторых заведениях с условиями хранения еды в жару просто беда. По этой причине, к примеру, в 2022 году в российском общепите в первой половине лета отравились порядка 200 детей. А неофициальная статистика куда более пугающая.

Поэтому, предупреждают в Роспотребнадзоре, лучше воздержаться от многокомпонентных салатов, заправленных майонезом и сметаной, а также кондитерских изделий с кремом. Шаурма, котлеты, паштеты, мясные рулеты — все это желательно готовить в домашних условиях, употреблять в свежем виде и по минимуму.

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Правило № 2: не налегать на рыбу, мясо и молочные продукты летом

Животная белковая пища не только быстро портится, но и тяжело усваивается в жару. Организм в это время и без того страдает от обезвоживания, теряя полезные микро- и макроэлементы, а тут ему предлагают дополнительную нагрузку. Ни желудок, ни поджелудочная, ни печень спасибо за такое не скажут. Чувство тяжести и боли в правом подреберье — неудивительное состояние для человека, который налегает на жирное мясо, птицу или рыбу.

Но это не значит, что от животного белка нужно отказаться на лето совсем. Есть его можно и нужно, только в умеренном количестве и отдавать предпочтение нежирным продуктам.

И, конечно, большое значение имеет способ приготовления — ту же свинину лучше всего употреблять в запеченном, отварном или тушеном виде.

Отличной альтернативой мясу вместе с тем станет растительный белок. Им богаты горох, чечевица, фасоль, орехи и некоторые виды круп — к примеру, гречка и киноа. При таком рационе чувство голода точно никому не грозит, плюс организм получит жизненно важные витамины группы В. Они стимулируют клеточный обмен, укрепляют иммунитет и стабилизируют перепады настроения.

А из молочных продуктов рекомендуется выбирать кефир — он прекрасно утоляет жажду, насыщает и компенсирует недостаток в ряде микроэлементов. Однако хранить такой напиток разрешается при температуре не выше плюс четырех градусов.

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Правило № 3: не игнорировать овощи, фрукты и зелень летом

И конечно, белковую пищу правильно сочетать с сезонными овощами и зеленью. Во-первых, так она лучше усваивается, во-вторых, быстрее приходит чувство насыщения, в-третьих, человек получает ударную дозу витаминов. В-четвертых, восполняется дефицит микроэлементов и солей, выводимых из организма с потом. На ура, в частности, с этой задачей справляется свекольная ботва и зелень горчицы.

Фрукты и ягоды — тоже важная часть рациона в зной. Приоритет стоит отдать кислым ягодам, например, крыжовнику и смородине. Фруктозы в них минимум, а клетчатки и антиоксидантов — максимум.

Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, лучше всего употреблять такую пищу по утрам. А вот делать это во время приема основной пищи или на ночь — нежелательно, так можно спровоцировать в желудке процессы брожения.

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Правило № 4: отказаться от алкоголя, кофе и газировки летом

Кофе, пиво, вино, сладкая газировка — вреда от этих напитков в жару больше, чем пользы. В первую очередь есть большие риски получить сильнейшее обезвоживание.

Более того, даже бокал пива или чашечка эспрессо в зной — это еще и удар по сердечно-сосудистой системе. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями по данной части. Давление может резко скакануть, а сердечный ритм — нарушиться.

Если за окном больше 25 градусов, лучшим напитком станет минеральная негазированная вода. Она компенсирует дефицит солей и прекрасно утоляет жажду.

Зеленый, травяной и имбирный чаи или просто теплая вода также прекрасно помогают пережить жару. Как и холодные летние блюда — к примеру, овощные салаты, окрошка на квасе или кефире.