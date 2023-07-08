ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»

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Один из снарядов попал на территорию центрального рынка — там начался пожар.

Украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, один из снарядов попал на территорию центрального рынка. В результате там возник пожар. Возгорание зафиксировано и на овощной базе. Также горит один автомобиль.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Одна большая стройка: как Шебекино возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ

В конце июня власти Белгородской области сообщали, что почти 90 предприятий в Шебекинском и Грайворонском городских округах были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ с начала мая текущего года. Кроме того, как писал ранее 5-tv.ru, для восстановления разрушений после украинских обстрелов Белгородской области необходимо более 20 миллиардов рублей.