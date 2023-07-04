Одна большая стройка: как Шебекино возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ
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Город Шебекино Белгородской области возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
В городе снова открываются аптеки и магазины. Начались и ремонтные работы. Какие еще есть изменения?
Шебекино в Белгородской области постепенно возвращается к мирной жизни. После регулярных обстрелов со стороны ВСУ и попыток прорыва боевиков в городе вновь заработали предприятия. Двери открыли магазины и аптеки, а жители начали ремонтировать поврежденные дома.
За изменениями наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
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