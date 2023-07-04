Одна большая стройка: как Шебекино возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ Сегодня, 2:14 37 37 Город Шебекино Белгородской области возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

В городе снова открываются аптеки и магазины. Начались и ремонтные работы. Какие еще есть изменения?