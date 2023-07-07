Компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Еще недавно компания сразу после трагедии цинично продолжала продавать билеты на погружение к «Титанику».

Частная американская компания OceanGate распространила сообщение о том, что все исследовательские и коммерческие операции будут приостановлены в связи со взрывом батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Как уточняется в материале агентства Bloomberg, работы компании в океане были приостановлены 6 июля, спустя несколько недель после трагедии, которая унесла жизни пятерых человек.

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Удивительно, но деятельность была приостановлена после того, как поднялся общественный резонанс, ведь 1 июля компания еще продавала билеты на экскурсии на батискафе к обломкам затонувшего «Титаника». После гибели пассажиров «Титана» продажи не прекращались. Стоимость такого удовольствия осталась такой же внушительной — 250 тысяч долларов.

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Батискаф «Титан», направлявшийся к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран. Спустя несколько дней после пропажи были обнаружены его обломки, экипаж официально признали погибшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «Титаник» продолжает забирать жизни.