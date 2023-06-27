Был одержим «Титаником»: пассажир батискафа предсказал свою смерть 24 года назад

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Французский исследователь Поль-Анри Наржоле погружался к затонувшему лайнеру 37 раз, однако 38-й оказался смертельным.

Французский исследователь Поль-Анри Наржоле, погибший на батискафе «Титан», предсказал свою гибель еще много лет назад. Ученый был одержим «Титаником», знал все о катастрофе и без устали изучал любые подробности.

«Когда вы окажетесь на глубине 3,8 тысячи метров, вы даже не успеете осознать, если вас убьет, Вы были бы ликвидированы прежде, чем у вас было бы время что-то понять. Никто не хочет умирать. Но если вам придется уйти, это был бы хороший способ. Мгновенно», — приводит слова ученого Daily Mail.

Наржоле погружался к «Титанику» 37 раз и даже консультировал режиссера Джеймса Кэмерона, когда тот снимал культовый фильм о затонувшем лайнере. При этом сам исследователь был очень внимательным ко всем правилам безопасности, поэтому для всех его знакомых стало шоком то, что он отправился к «Титанику» именно на этом батискафе, о недостатках которых предупреждали специалисты.

«Он был одержим „Титаником“. Он не мог оторваться от места крушения. Он был готов умереть, чтобы следовать своей страсти. Он знал о рисках», — рассказал командующий ВМС США в отставке Фред Макларен.

Глубоководный аппарат «Титан» должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». Пассажиры вместе с капитаном судна и основателем компании, которая организовывала погружения, перестали выходить на связь 18 июня. Спустя всего 1 час и 45 минут после погружения.

Спустя четыре дня обломки батискафа нашли на дне океана, недалеко от обломков самого «Титаника». В том, что люди на борту погибли, не осталось сомнений — батискаф просто разорвало от давления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения.