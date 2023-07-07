Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 10 по 16 июля.

Неделя начинается с перехода Марса из огненного знака Льва в сектор земной девы. Это произойдет 10 июля в 14:40. Марс - это символ воли, наша активность, мужество. В отличие от предыдущего огненного положения, которое создавало во многом переоценку сил, данная позиция благоприятна для методической работы, реальных, расчетливых действий, аналитической работы. Усиливается исполнительность, практичность у представителей всех знаков зодиака. Акценты будут падать больше на контакт с медицинскими и профилактическими учреждениями, поскольку знак Девы - это сфера нашего здоровья.

Марс в деле будет находиться до 27 августа этого года включительно. Во вторник, 11 июля, в 7:10 Меркурий переходит в знак Льва, создавая больше экспансии в словах и добавляя экспрессии в выражениях. Меркурий во Льве прекрасно подходит для выступлений, самопрезентации, усиливаются ораторские способности и мотивация говорить о себе, о личных достижениях.

В целом, эта неделя удачна для косметических процедур, посещений салона красоты, парикмахерской и завивки волос. Пока Венера не начала ретроградное движение - это планета красоты - можно воспользоваться ее положением и приобрести обновки.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, вы на этой неделе настроены на системность. Обращайте внимание на качество своей работы. Много энергии тратится на упорядочение бизнес-процессов. Возрастает интерес к продажам, обустройству земельных участков. У многих получится осуществить выгодные операции с недвижимостью. Возрастает властность и желание взять ситуацию под свой контроль.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы на этой неделе чувствуют себя прекрасно. Вовлечение в юридические, правовые, инвестиционные проекты. Многое будет получаться. Единственное, выбирать эти дела, где вы готовы поставить большие цели и не мелочиться. Благоприятен контакт с иностранной культурой, общение с представителями другой религии. Возможно участие в гуляния, обрядовых мероприятиях и иных церемониях.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, продолжайте исследовательскую научную работу, в которой вы можете применить свою проницательность, въедливость, хорошую интуицию, интерес к сложным темам. Это период мобилизации сил, укрепления в собственной точке зрения, интерес к охоте, тренировкам, возможно участие или проведение конфиденциальных встреч.

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Рак — гороскоп на неделю

Рожденным под знаком Рака стоит на этой неделе делать работу сообща, опираясь на окружение и близкого человека. В целом усиливается потребность в партнерстве, но и при этом повышается неудовлетворенность в текущих отношениях. Возможно участие в судебном процессе либо важных переговорах. Для гармонизации посетите культурное заведение.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, вам потребуется логика, усидчивость и кропотливость, чтобы справиться с наплывом задач. Будет много звонков, новых сообщений. Решайте вопрос с режимом сна и бодрствования, потому что график может сбиться в ражиме многозадачности. В целом, это благоприятный период для начала диеты, а также изменения пищевых предпочтений. Возможно, оттачивание мастерства в работе и самосовершенствования в работе с информацией.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на этой неделе принимают участие в съемках. Публичные выступления или посещение телестудии или театра может удачно войти в ваш график. Это счастливое время для трансформации. Можно смело вживаться в новую роль и улучшать свой стиль. Празднование, дарение или получение подарков, возможно, важные события в судьбе детей, - в любом случае вы сосредоточены на воспитании, на вопросах творчества и искусства. Это те сферы, где вы будете чувствовать свою реализацию.

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Весы — гороскоп на неделю

У рожденных под знаком Весы сейчас преобладает хозяйственность, практичность. Приобретение домашней утвари, интерес к антиквариату, ощущение нового, как давно забытого старого, ностальгия, воспоминания о предках. Как ни странно, это позволит удачно выкинуть ненужное. В любом случае, все дела будут связаны с домом. Можно удачно обустроить дачу и заняться ремонтом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы погружены в работу с документами, бумагами, книгами. Информация проникает глубоко в душу и цепляет за живое. Главное - не потеряться среди этой информации, устроить разгрузка ума. Например, в поездке. Выбирайте приятный маршрут и отправляетесь в красивое путешествие.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов самое важное на этой неделе - терпение, работа и укрепление эмоциональных связей и привязанностей. Возможно нестабильное развитие в финансовой сфере, много непредсказуемых обстоятельств, выбивающих из колеи, но удачно Вы можете заниматься земледелием и животноводством, а также решать практические задачи по дому.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги бодры. Это время закаливания и укрепления тела. Время тотальной перестройки, которая продолжается уже не первую неделю. Можно расширять свое влияние, активно заниматься бизнесом, маркетингом. Многие Козероги приобщатся к военно-патриотическим проектам.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, слушайте музыку, смотрите фильмы, больше отдыхайте. Крепкий сон способен вылечить вас от недуга. Главное не перенапрягаться. В том числе психические нагрузки пагубно действуют на организм Период большой перегрузки может негативно сказаться на самочувствии. Поэтому перезагружайтесь и освобождайтесь из рамок и сдерживающих обстоятельств.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы могут эпатировать публику, одеваясь слишком ярко и модно. Посещение танцевального клуба, творческой студии, интерес к балету. Также возрастает интерес к программированию, авиации и астрологии. В целом, в этот период легко завязывается контакт с группой, с другими людьми. Возможны встречи с единомышленниками, хороший досуг с друзьями.

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