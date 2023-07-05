Собянин представил в Мосгоризбирком подписи депутатов в поддержку своего выдвижения

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В ближайшее время будет принято решение о регистрации участника выборов.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на сентябрьских выборах.

Так, чиновник представил 115 подписей муниципальных депутатов, поддержавших его кандидатуру, а также другие документы. Мосгоризбирком в ближайшее время примет решение о регистрации участника выборов.

Ранее состоялась конференция столичного отделения политсилы, посвященная выдвижению кандидата в градоначальники. В ходе мероприятия Собянин рассказал о текущем развитии города. Секретарь Генерального совета политсилы Андрей Турчак, в свою очередь, призвал поддержать кандидата от партии.

С инициативой выдвинуть Собянина выступил секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На конференции он зачитал резолюцию с соответствующим предложением. В результате представители партии единогласно поддержали выдвижение Собянина кандидатом в мэры.

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Сергея Собянина как выдвиженца на пост главы Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о награждении Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.