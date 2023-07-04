Собянин: аэропорт Внуково возобновит работу в ближайшее время

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Мэр столицы прокомментировал ситуацию с временным перенаправлением рейсов из южной воздушной гавани.

Аэропорт Внуково возобновит работу в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Известно, что сразу шесть рейсов были направлены утром в другие воздушные гавани по не зависящим от аэропорта причинам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолеты компании «Победа» примут в Шереметьево. А рейсы Azur Air, UTair, Flydubai приземляться в Домодедово. Эти воздушные гавани работали и работают без перебоев.