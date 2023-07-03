Собянин открыл для москвичей серию голосований за новые кружки и секции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Власти обязались взять на себя организацию новых проектов. Горожанам нужно лишь определится с интересующими.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы приять участие в проекте «Активный гражданин» и пройти опрос, который поможет сформировать новые кружки и секции в городе. Об этом городской глава написал в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что инициаторами интерактива стали участники проекта поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». По результатам опроса уже в сентябре новые кружки и курсы начнут работать в московском регионе.

Выбор большой — москвичам предложили 58 проектов в шести категориях, среди которых: музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр, фото и видео, литература и другие, более узко направленные, но не менее интересные сферы — наука, психология, этикет.

«Самые популярные идеи мы поможем воплотить в жизнь. Возьмем на себя все организационные вопросы, включая подбор пространств и привлечение аудитории», — отметил столичный мэр.

По словам Собянина, площадками для новые секций могут стать городские библиотеки и другие культурные учреждения.

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