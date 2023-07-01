«Поиск мутаций и оценка риска»: кому нужно делать генетическое тестирование

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Некоторые заболевания с вероятностью почти 100% указывают на развитие онкологии.

Генетическое исследование (тестирование) само по себе не является профилактикой онкологических заболеваний, однако позволяет оценить риск их возникновения и выстроить соответствующий режим контроля. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной заявил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

«Всем подряд делать генетические исследования и смотреть фактор риска не принято, в этом нет смысла. Пожалуй, наибольшую практическую значимость это имеет для пациентов, у которых уже выявлены онкологические заболевания. Мы смотрим на определенные для каждого из этих заболеваний характерные мутации, и, если они находятся, то мы рекомендуем родственникам пройти тестирование», — пояснил специалист.

По словам Хатькова, есть определенные мутации и заболевания, которые с вероятностью близкой к 100% предполагают развитие онкологии. Это, например, определенная форма полипоза толстой кишки. Поэтому, если у родственников есть какие-то указания на подобные системные заболевания, нужно обязательно пройти консультацию врача-генетика и онколога. Они оценят риски и, возможно, назначат какие-то профилактические меры.

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Такую помощь можно получить в МКНЦ, где есть соответствующие высококвалифицированные специалисты и необходимое оборудование, подчеркнул Хатьков. Он отметил, что в недавно открытом новом корпусе центра создана мощнейшая лаборатория и современный хорошо оснащенный генетический центр, которые уже эффективно работают.

«Там набран большой материал, большая база данных, проводится большая практическая и научная работа. Вышло очень много публикаций — практически раз в три месяца в топовых мировых журналах выходят какие-то материалы, основанные на нашей деятельности», — указал директор МКНЦ.

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