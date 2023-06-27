«Надо бояться заболеть»: кому и в каком возрасте нужно регулярно проверяться на рак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Есть несколько базовых исследований, которые нужно обязательно проходить для раннего выявления онкологических заболеваний.

Каждый человек должен знать, в каком возрасте и как правильно проверяться на онкологические заболевания — это позволит не заболеть или хотя бы диагностировать недуг на ранней стадии и вылечиться малой кровью. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной заявил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

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Он отметил, что в мировой медицине разработаны четкие критерии и рекомендации к скрининговым исследованиям на предмет предопухолевых состояний. В них учтены локализации и органы, где онкологические заболевания развиваются чаще всего, а также возраст, в котором наступает максимальный риск заболеть раком.

«Если брать онкологические заболевания, могу сказать, что женщинам с 21 года обязательно нужно показываться гинекологу и исследоваться на предмет возможных предопухолевых заболеваний шейки матки. Что касается молочной железы, то с 39 лет необходимо, даже если ничего не беспокоит, делать маммографию или ультразвуковое исследование (УЗИ). Если беспокоит, то, соответственно, раньше», — отметил Хатьков.

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Мужчинам он рекомендовал после 45 лет контролировать простатспецифический антиген. Кроме того, всем в этом возрасте необходимо проводить гастро-колоноскопию, а курильщикам со стажем от десяти лет — компьютерную томографию легких.

«Это базовые вещи, которые нужно делать обязательно на предмет ранней диагностики онкологических заболеваний. Естественно, если что-то беспокоит, нужно всегда бояться. У нас, к сожалению, многие люди говорят: „Я боюсь идти к врачу, боюсь что-то узнать“. Хотя надо бояться заболеть, потому что в противном случае придется ходить к врачу чаще, все станет сложнее, с худшими результатами и с большими затратами», — заключил хирург-онколог.

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