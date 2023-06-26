«Глобальный проект»: чем уникален новый корпус онкоцентра в Москве

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О новых возможностях для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями рассказал директор клинического центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Открытие нового корпуса клинического центра имени Логинова в Москве — важное событие в развитии столичного здравоохранения, означающее новые возможности в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Чем уникален новый медицинский комплекс, в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной рассказал академик РАН, директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова Игорь Хатьков.

«Что нас, конечно, радует, — это то, что проект глобальный: большой корпус общей площадью около 90 тысяч квадратных метров в сочетании с хорошими условиями. Он очень хорошо спланирован, потому что нам удалось пригласить опытных архитектора, медицинского технолога и дизайнеров, которые работали в тесном сотрудничестве с нашим коллективом, отрабатывая все мельчайшие детали интерьера, дизайна и в первую очередь логистики для пациентов», — отметил он.

Кабинеты, операционные и лаборатории нового корпуса онкоцентра оснащены по последнему слову медицинской техники. В учреждении установлены четыре компьютерных и пять магнитно-резонансных томографов, аппараты для радионуклидной диагностики, три ускорителя для проведения лучевой терапии, а также полностью оборудованы 18 операционных, в том числе 16 интегрированных, и мощный лечебной блок для онкологических больных.

«Это операционные, которые сделаны на самом высоком технологическом уровне, обеспечивая все возможности для хирурга во время операции. Все позиции, которыми нам нужно управлять во время операции, там реализованы», — подчеркнул Хатьков.

По его словам, есть даже возможность нажатием одной кнопки выйти в интернет прямо во время операции. Это реализовано для проведения научных и образовательных трансляций, которые организует центр имени Логинова, пояснил Хатьков.

Он добавил, что внутренне пространство нового корпуса представляет собой комфортную среду, в которой до мелочей продумано удобство для пациентов и персонала: начиная от умного освещения и заканчивая гладкими полами без единого порога.

Хатьков заострил внимание на том, что открытие нового корпуса клинического центра имени Логинова — это результат реформ столичного здравоохранения, начатых после 2010 года и кардинально преобразивших московскую медицину.

«Произошло очень много положительных сдвигов, соответствующих мировым трендам. У нас укрупнились и стали высокопотоковыми медучреждения, при этом их количество сократилось, а оснащение кардинально поменялось. И на сегодня у нас достаточно много очень хорошо оснащенных стационаров, корпусов. И наш корпус, наверное, — это на сегодня последняя из таких новостроек, один из проектов развития московского здравоохранения. Но я точно знаю, что и в этом году еще предстоят подобные радостные события», — заключил руководитель центра имени Логинова.

Ранее 5-tv.ru сообщал об открытии в Москве нового комплекса научного центра имени Логинова, на котором присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.