Никаких иллюзий: в США оценили скорость контрнаступления Украины
В США завили, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Украинские боевики не имеют каких-либо успехов на поле боя.
Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в Национальном пресс-клубе.
По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложный и долгий процесс, и ему ежедневно докладывают о ситуации.
«Это происходит медленней, чем люди предсказывали», — уточнил Милли.
Также он напомнил, что уже предупреждал о том, что все контранступление займет от шести до десяти недель и будет очень кровавым.
«Ни у кого здесь иллюзий быть не должно», — заключил Милли.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Американский полковник о наступлении ВСУ: «Никаких успехов»
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США начали вербовать желающих вступить в ВСУ.