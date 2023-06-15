Американский полковник о наступлении ВСУ: «Никаких успехов»

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Украинские боевики могут похвастаться только «достижениями», не имеющими ценности, и совершенными в десятках километров от линии обороны ВС РФ.

Руководство боевиков ВСУ до сих пор не смогло ничего добиться во время своего широко анонсированного контрнаступления. Об этом сообщил бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь», — заявил американский офицер в эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Макгрегора, за время контрнаступления ВСУ в своих отчетах хвастались только теми «достижениями», которые не имеют никакой ценности. Например, украинские боевики показали «два или три разрушенных здания», которые находятся в 15-25 километрах от линии обороны ВС РФ.

О переходе ВСУ к активным наступательным действиям 6 июня сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Спустя три дня президент РФ Владимир Путин назвал это началом украинского контрнаступления. И тогда, и сейчас Киев не может похвастаться результатами — только большими потерями среди личного состава и техники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обозреватели американской газеты The New York Times назвали потери ВСУ в ходе контрнаступления «тяжелыми».