«Прикована к постели»: стали известны подробности о состоянии здоровья Мадонны

TMZ: Мадонна все еще чувствует себя плохо после лечения бактериальной инфекции и не встает с постели

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Родные звезды признались, что готовились к худшему после ее госпитализации Насколько сильно болезнь подкосила известную на весь мир певицу?

Мадонна, выписавшая недавно из больницы после лечения бактериальной инфекции, все еще чувствует себя плохо. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на источники, близкие к певице.

По информации портала, инфекция все еще «бьет» по здоровью звезды.

«Она все еще прикована к постели. И люди вокруг нее думают, что она не в форме, чтобы начать свое мировое турне», — говорится в сообщении материала.

Также утверждается, что Мадонна мучается от непрерывной рвоты с минувшей субботы. Именно в тот день ее обнаружили без сознания и госпитализировали. Певица оказалась в реанимации в отделении интенсивной терапии. Однако известно миру об этом стало лишь спустя несколько дней. Близкие знаменитости признались, что держали эту информацию в секрете, поскольку «готовились к худшему». Считали, что могут потерять ее.

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Тур Мадонны был перенесен на более поздний срок. Когда он состоится — неизвестно. При этом менеджер певицы утверждает, что она идет на поправку и чувствует себя вполне удовлетворительно.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти брата Мадонны Энтони Джерард Чикконе.