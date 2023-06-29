«А вы не думаете, что это кара Божия?»: что привело Мадонну на больничную койку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiese/face to face; ВКонтакте / Тигран Алексанян Ринопластика; 5-tv.ru

У звезды диагностировали бактериальную инфекцию. Связано ли это с многочисленными операциями дивы?

Певица Мадонна находится в реанимации на ИВЛ — у нее диагностировали бактериальную инфекцию. Ходят слухи, что из-за пластических операций она подорвала иммунитет и теперь «гниет заживо».

Из-за этого состояния звезда уже не первый раз теряет сознание на публике. Прежде артистку, как уточняется, уже спасали от сепсиса.

C 24 июня Мадонна находится в отделении интенсивной терапии. Состояние 64-летней исполнительницы постепенно улучшается, за ней продолжают наблюдать врачи.

5-tv.ru решил спросить у пластического хирурга и доктора медицинских наук Тиграна Алексаняна, могли ли врачебные вмешательства довести звезду до такого состояния. По мнению врача, певице стоит задуматься о причинах возникновения этой инфекции.

«Мадонна пусть про свою интимную жизнь подумает», — говорит медик.

Эксперт считает, что моральный облик дивы оставляет желать лучшего. По информации СМИ, у нее были многочисленные половые связи, ей приписывают романы со многими партнерами.

«А вы не думаете, что это кара Божия?» — возмутился Алексанян.

Доктор медицинских наук утверждает, что сейчас публика любит «переводить» все на хирургов, обвиняя их в бедах людей со здоровьем.

«Это просто иммунитет подорван, по разным причинам, начиная от наркотиков и до морального ужаса, который она творит и пропагандирует», — прокомментировал недуг американской певицы врач.

Также специалист отметил, что нельзя исключать и то, что здесь могут быть замешаны «темные силы».

«Мы же не знаем. Может быть, кто-то ее проклял, может, шаман какой-то. Как мы можем перевести все это на пластическую хирургию?» — предположил эксперт.

Тигран Алексанян считает, что в этой ситуации нельзя делать точные заявления.

«Иммунитет можно подорвать разными способами, начиная от того, что кушаешь, пьешь, куришь, какие наркотики используешь. Мы же не знаем, на чем Мадонна „сидит“, правильно? Может быть от этого?» — поделился он размышлениями.

Подытоживая, хирург отметил, что иммунитет человека зависит от целого комплекса факторов.

«Я сожалею о том, что она в реанимации, конечно. Никому не пожелаю этого. Но на нас перекидывать (пластических хирургов — Прим. ред.) — это чистой воды профанация», — отметил эксперт.

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