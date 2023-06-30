Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 3 по 9 июля?

3 июля в 14 часов 38 минут будет полнолуние. Солнце в Раке, Луна в Козероге. Эта ось связана с Отечеством, родными, недвижимостью, а также достижением целей в обществе. Полнолуние — это период оппозиции светил, то есть разворачивания конфликта. Это сопротивление рождает энергию и мотивацию к действиям в материальном мире. Здесь конфликт идет между кардинальными для человека сферами жизни. Дом и работа.

Неделю в полнолуние определяет продуктивное рабочее время, потому что происходит максимальная активизация. Хочется что-то делать, к чему то стремиться. При этом обратите внимание, что в само полнолуние нежелательны физические нагрузки, психоэмоциональные нагрузки и хирургическое вмешательства. Проведите это время наедине с той работой, на которую ранее вам не хватало сил.

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Овен — гороскоп на неделю

У рожденных под знаком Овен сейчас проявляется излишняя ревность, авторитаризм к объекту своей любви. Стремление к физическим удовольствиям, власти, роскоши и материальным благом. Готовность потратить большие суммы на дорогие наряды, украшения, развлечения, азартные игры. Самое время заниматься не только работой, но и досугом. Стоит упорядочить эту сферу жизни.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы сейчас эмоциональное восприимчивы и обидчивы. И это мешает объективному восприятию реальности. Не стоит всерьез переживать критику в свою сторону или семейные разногласия. Как говорится, и это пройдет. Не принимайте это так близко к своему сердцу. Лучше отдохните от домашних дел и попробуйте в свободное время развлечься в приятном месте, сходить в театр или ресторан.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов совет звезд на этой неделе в том, чтобы отталкиваться не только от разума, холодной логики, а все-таки исходить из подсказок своей интуиции, слушать свою душу, сердце. Стоит следовать логике и мыслить объективно. Конечно, в работе. Но в личных отношениях вам стоит опираться на те ощущения, которые приходят к вам. Тело не врет. Преобладает растерянность. Где-то, возможно, чрезмерно погружены в себя. Сейчас отличное время для того, чтобы прорабатывать навязчивые и мысли и избавляться от вредных привычек.

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Рак — гороскоп на неделю

Рожденным под знаком Рак на этой неделе стоит особое внимание уделить своему внутреннему состоянию. Потому что полнолуние будет как раз-таки на оси того знака, в котором участвует ваша личность напрямую. Конечно, здесь стоит обратить внимание еще и на финансовую сторону, которая потребует от вас обдуманных решений.

Стоит тщательно изучать ситуацию, прежде чем заключать сделки, вкладывать деньги и совершать покупки через интернет. То есть фокус внимания будет, с одной стороны, на материальном, а с другой стороны, на партнерских и личных отношениях. Где-то стоит не торопиться с проявлением собственной инициативы и подождать отклика другой стороны.

Лев — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Лев это не то время, когда все можно списать на депрессию или плохое настроение. Планеты наполняют вас энергией, дают нужный тонус и создают приятные обстоятельства, которые помогают вам продвигаться как в карьерной сфере, так и в собственном бизнесе. Конечно, в личной жизни может быть больше страсти и неожиданностей. Где-то даже форс-мажоров. Но в ваших силах все это сгладить и привести в соответствие. Поэтому верьте в собственные силы. Это то, что мотивирует вас двигаться дальше.

Дева — гороскоп на неделю

Деве лучше поторопиться со своими решениями, особенно если они касаются долгосрочных проектов. Сейчас время проявления — вам горит зеленый свет абсолютно во всех сферах жизни. Занятия общественной работой, юриспруденции, просветительской деятельности и работой в области образования принесет вам долгожданные результаты

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Весы — гороскоп на неделю

Рожденные под знаком Весы попадают под влияние полнолуния, которое будет в этот раз на оси Рак и Козерог. Это те знаки, которые находятся с вами в конфликтном взаимодействии. Поэтому слишком активные и импульсивные поступки могут привести к серьезным конфликтам, стрессу и перенапряжению. Повремените с совершением крупных финансовых сделок, особенно если это связано с оформлением кредитов. Но изобретательность поможет вам выйти из сложных ситуаций. Еще лучше в эти ситуации не попадать.

Скорпион — гороскоп на неделю

Рожденным под знаком Скорпион лучше избегать ненужных столкновений с неприятными личностями, не вступать с ними в конкурентную борьбу. Особенно если вы не уверены, что сможете выйти из нее победителем. Разногласия с вышестоящим лицами, партнерами, супругами может привести к нарушению договоренностей и контрактов. Стоит соблюдать возможности форс-мажорных обстоятельств. И предусматривать план «Б».

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с запутанными ситуациями. Сложности подстерегают тех, кто занимается долгосрочными проектами, работает в сфере образования, проектирования, туризма, занимается научными исследованиями. Возникает ощущение, что цель далека, а все старания напрасны. Поэтому пока отложите крупные сделки и принятие важных решений.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов есть вероятность конфликта с детьми и возлюбленными. Романтические свидания подразумевают как бурные страсти, так и сцены ревности с элементами драмы. Травмоопасность во время спортивных тренировок, азартных игр. Эта неделя — стремление к лидерству и самоутверждению, которые удачны лишь в работе и карьере. Там у вас, возможно, ожидается продвижение.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев на этой неделе болезненная реакция и восприимчивость ко всему, что касается личной и семейной жизни. Потребность в доверительных отношениях, сочувствие и понимание выше, чем в другие периоды года. Возможны споры за недвижимость, аренду и земельных участков. Чувствами правят стремление к удовольствиям.

Рыбы — гороскоп на неделю

Чрезмерная критичность Рыб ко всему и всем может причинить вред и самим рыбам. Поэтому воздержитесь от конфликтов с соседями, попутчиками в дороге, а также родственниками, если их идеологическая позиция противоречит вашей. Стоит обратить внимание на поток информации, который вы получаете. Отделить дезинформацию от истины — это то, на чем вам стоит сейчас сконцентрироваться.

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