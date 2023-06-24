Глава МИД Кении заявил о солидарности с Москвой в усилиях по обеспечению порядка

Фото: www.globallookpress.com / Martin Meissner

До этого глава государства выступил с обращением к населению России.

Глава МИД Кении Альфред Мутуа поддержал позицию России по обеспечению стабильности в нынешних условиях. Об этом сообщает МИД РФ.

Об этом он заявил на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону. По его словам, он полностью поддерживает Москву в ее усилии по обеспечению стабильности и правопорядка.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

МИД: Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями.