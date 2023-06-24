МИД: Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности

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Российские дипломаты предостерегли западные страны от попыток использовать ситуацию в РФ в своих русофобских целях.

Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ в связи с текущей внутриполитической ситуацией.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшая в стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает главу государства Владимира Путина.

«Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — говорится в заявлении МИД.

Российские дипломаты также предостерегли западные страны от попыток использования внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями.