Дерматолог назвала эффективные способы борьбы с запахом пота

Дерматолог Жовтан: для избавления от запаха пота можно использовать спиртовые антисептики

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Самое простое правило — соблюдать гигиену. Но какие еще есть методы?

Люди подвержены такому физиологическому процессу, как потение. Оно нередко сопровождается неприятным запахом. Как с ним бороться, рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Специалист отметила, что неприятный запах появляется из-за размножения патогенной микрофлоры. Также через потовые протоки могут выделяться различных веществ. Кроме того, усугубить ситуацию могут эндокринные заболевания и неправильное питание.

«Чтобы уменьшить запах пота, необходимо соблюдать гигиенические мероприятия. Душ дважды в день, даже без мыла и геля вода способна смыть частички пота. Поможет и бритье подмышечных и паховых зон, где высокая интенсивность работы потовых желез. Также использование антисептиков на спиртовой основе может иметь положительный эффект за счет нейтрализации патогенных микроорганизмов и сужения выводных протоков потовых желез», — рассказала дерматолог в интервью Газете.ру

Однако последний способ не стоит использовать тем людям, у которых гиперчувствительная кожа и есть микротрещины.

Эксперт порекомендовала не пренебрегать и дезодорантами. Они помогут замаскировать запах. А вот эфирные масла использовать не стоит, поскольку они закупоривают потовые железы и нарушают обменные процессы.

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