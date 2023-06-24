Не газировка и мороженое: какие продукты помогут пережить жару

Диетолог Соломатина посоветовала есть больше овощей для спасения от жары

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Инструкция для тех, кто вынужден покидать уютную квартиру с кондиционером.

Когда наступает лето, люди стараются найти различные способы спасения от жары и палящего солнца. Кто-то старается минимизировать время нахождения на улице, а другие налегают на прохладительные напитки и мороженое.

Диетолог Елена Соломатина рассказала изданию News.ru, какие продукты помогают пережить зной. Так, лучше чувствовать себя летом позволяют помидоры, морковь и зелень.

Они содержат большое количество каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета. Эти овощи полезны для органов зрения, а также они спасают от кожных повреждений.

«В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каратин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану. Зелень и овощи содержат большое количество каротиноидов», — отмечает специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты вредно употреблять в жару.