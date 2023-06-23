Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 августа

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 26 июня по 2 августа.

Одно из главных событий недели — Нептун начинает замедляться и входить в ретроградное движение. Планета связана с творчеством, музыкой, медициной, благотворительностью, а также тем, что востребует абстрактность, расфокусированность внимания, психологизм. Соответственно, сферы, связанные с Нептуном, также замедлят свой темп. Это также время важной внутренней перестройки для рожденных под знаками Рыбы и Стрелец, а также (но уже в меньше мере) для Девы, Близнецов, Львов и Водолея.

В целом растущая Луна на этой неделе благоприятствует работе, но из-за Нептуна и яркого Солнца в Раке будет хотеться больше отдыхать, куда-то поехать поближе к воде, к морю или океану.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны душевны, внимательны, заботливы. Отличное время для переезда, смены локации. Вокруг вас происходит перестановка, вы сами организуете смену декораций. Скоры и перемены, преображение внешнего пространства — все это возможно. Период благоприятен для воспитательной работы и написания статей на тему недвижимости.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы коммуникабельные, гибкие, остроумные. Используйте роль посредника, завязывая знакомства и связывая между собой людей. Многое будет зависеть от вашей ловкости и быстроты реакции. Сейчас важно, чтобы вы не теряли время на долгое обдумывание: лучше действовать, тем быстрее вы получите желаемое.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы стремятся к финансовой стабильности и покою. Сейчас преобладают практичность, упрямство, вдумчивость. Вы озабочены материальным и теми, ресурсами, которыми располагаете. Самое время совершенствовать свои профессиональные навыки. Фортуна улыбается в продажах и в консультировании.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки стремятся проявить себя, добиться цели, стать заметнее. Усиливаются коммуникационные способности, потребность в новой информации и интересных знакомствах. Удача в военном деле, журналистике, в маркетинге. Можно обновить средства связи и наладить диалог с молодым поколением или ровесниками.

Лев — гороскоп на неделю

Для рожденных под знаком Лев сейчас важно умение принимать людей такими, какие они есть. Вы снисходительны, интуитивны, достаточно чувствительны. Период благоприятен для внутренней духовной работы, психологических сеансов. Также удачное путешествие и паломничество. Вы можете исследовать дальние регионы и страны весьма успешно.

Дева — гороскоп на неделю

У Девы по-прежнему преобладает практичность, серьезность, вдумчивость. При этом вам открыты все двери в социальном плане, возможность стать частью коллектива либо улучшить отношения внутри группы. Успехи в обучении, подаче документов в официальные инстанции. Можно получить вознаграждение в сфере связи.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы на этой неделе самодостаточны и имеют высокую потребность в разнообразии. Сейчас вы сконцентрированы на работе и карьере, которые кажутся самыми важными в жизни. Общительность и некоторая гибкость помогут вам подстроиться под обстоятельства. Успехи в интеллектуальной работе, поездках и передвижения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы общительны, правдивы и имеют высокую тягу к новой информации. Период подходит для образовательной, просветительской деятельности. Многие почувствуют себя наставником и с радостью начнут раздавать советы окружающим. Это время удачи в спорте и исследованиях.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы проницательны, работоспособны. Вы демонстрируете профессионализм в любом деле, за которое беретесь. При этом интересы могут быстро меняться. Вы любознательны и непостоянны в отношениях. Период благоприятен для точных расчетов, подготовки финансовых документов и деятельности, которая вас самоорганизует и стабилизирует.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги дипломатичны, доброжелательны и имеют деловые успехи. Это период активной деятельности, поездок и коммуникации с другими людьми. Многие результаты в работе будут сейчас зависеть именно от одобрения другого человека. Ваша задача — найти со всеми общий язык и не раздувать словесные перепалки.

Водолей — гороскоп на неделю

У рожденных под знаком Водолей преобладает аналитический подход. Вам важна детализация, умение убеждать, опираясь на факты. Сейчас в зоне особого внимания здоровье и быт, а также вся рутинная и непопулярная во многом работа. Успехи вас ждут в лечении животного. Возможно желание приобрести и домашнего питомца. Это благоприятный период для поиска работы и вашего трудоустройства.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы жизнелюбивы, любвеобильны и имеют потребность в расширении. Это период творческой экспансии, которая лучше всего подходит людям творческим. Можно посвятить себя плодотворной работе и обучению. Сейчас вы талантливы как никогда, чем бы вы ни занимались. Все пространство будет помогать вам реализовывать желаемое. Просто доверьтесь потоку и тем знаниям, которые уже имеете.

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