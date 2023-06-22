Впервые опубликован целиком текст плана нацистов по геноциду народов СССР

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Историк Егор Яковлев подчеркнул, что отказ нацистов кормить жителей блокадного Ленинграда не был следствием провала плана «Барбаросса». Они собирались так истреблять людей еще до вторжения.

Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые опубликовало на русском языке полный вариант «плана голода», который еще называют планом Бакке. Он был разработан властями нацистской Германии для уничтожения народов СССР. Ознакомиться с документом можно на портале «История.рф».

Документ датирован 23 мая 1941 года. В нем изложена радикальная стратегия истребления от 20 до 30 миллионов мирных граждан СССР на оккупированных советских территориях. Цель геноцида — обеспечить продовольствием армию и народ Германии.

«Помимо хорошо известного военного плана „Барбаросса“, готовился экономический план ограбления захваченных советских территорий. План рождался в неспокойное для Третьего рейха время, потому что они серьезно зависели от импортопродовольствия. Британская морская блокада создавала угрозу для пищевого положения нацистской Германии, поэтому они собирались ограбить Советский Союз, вывезя подчистую все зерно», — рассказал историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

Помимо первичной экономической цели, была еще и вторичная политическая — смерть десятков миллионов советских людей позволила бы нацистской Германии освободить оккупированные территории для немецких колонистов.

«Мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только потому, что они лишние рты, но и потому, что великороссы что при царе, что при большевиках всегда были врагами Германии и Европы», — писал о своем плане секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия нацистской Германии Герберт Бакке.

На основании этой фразы российский историк Егор Яковлев сделал вывод о том, что идея морить жителей блокадного Ленинграда голодом возникла не потому, что плана «Барбаросса» провалился. Нацисты собирались так поступить еще до вторжения на территорию Советского Союза.

«Это был план геноцида, потому что именно геноцид предусматривает массовое убийство какого-то народа», — подчеркнул ученый.

План Бакке по геноциду народов СССР был найден американцами в бумагах верховного командования нацистской Германии и фигурировал на Нюрнбергском процессе. Публикация его полного текста сейчас призвана напомнить, что ни одно военное преступление не остается безнаказанным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ рассекретило данные о подвигах советских бойцов в начале ВОВ. Это произошло в День памяти и скорби — его отмечают сегодня, 22 июня. Именно в этот день в 1941-м году нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.