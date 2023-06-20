«Война началась на рассвете»: день памяти и скорби 22 июня

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

События, которым посвящен День памяти и скорби, произошли 82 года назад. Однако традиция отмечать памятную дату зародилась совсем недавно

22 июня — одна из самых значимых дат в истории России. В этот день в 1941-м началась Великая Отечественная война. В борьбе против немецко-фашистских захватчиков, несмотря на огромные потери, советский народ выстоял и дал мощный отпор врагу.

О славе тех, кто пал за честь и независимость Родины, вспоминают каждый год 22 июня в День памяти и скорби. В разных городах России и странах СНГ проводят траурные митинги и патриотические мероприятия.

О том, что пришлось пережить советским гражданам в первые дни войны, вспоминает Пятый канал.

Что произошло 22 июня 1941 года

На 22 июня 1941, обычный воскресный день, многие строили планы. Вчерашние школьники, которые только отпраздновали выпускной, мечтали о поступлении в институты и решали, как построить дальнейшую жизнь. Однако все эти замыслы пришлось отложить.

Фашистская Германия без объявления войны на рассвете, около четырех часов утра, 22 июня напала на Советский Союз. На СССР были направлены небывалые по величине силы: 190 дивизий, более четырех тысяч танков, 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысячи самолетов, до 200 кораблей и пяти миллионов человек.

Первыми на территорию страны вторглась вражеская авиация. Немецкие бомбардировщики нанесли удары по важным объектам военной инфраструктуры: аэродромам, железнодорожным узлам, линиям связи. Войска вермахта провели воздушные обстрелы по таким советским городам, как Киев, Рига, Каунас, Либава, Шауляй, Вильнюс, Минск, Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Севастополь.

Массированные артиллерийские обстрелы велись по пограничным заставам, укрепленным районам и частям Красной Армии, защищавшим границы СССР.

Кто первым дал отпор немецко-фашистским захватчикам 22 июня

Макс Альперт / ТАСС

Одной из первых удар врага приняла Брестская крепость. Защитники бастиона не ожидали нападения, но не собирались сдаваться и защищали цитадель до последнего вздоха.

Воздушные обстрелы уничтожили склады, водопровод и узлы связи. Советские войска несли большие потери. Меньше, чем через час после первой атаки, гитлеровцы перешли к штурму. В сложной ситуации советским командирам удалось переформировать выживших после массированных обстрелов бойцов. Связи с внешним миром из-за поврежденных приборов не было, однако солдаты и офицеры были уверены, что нужно удерживать позиции до прихода подкрепления.

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина», — гласит одна из надписей, оставленная защитниками Брестской крепости.

Согласно плану «быстрой войны» (блицкрига), разработанного немецко-фашистским командованием, взять бастион планировалось всего за несколько часов. Но на самом деле вражеским войскам потребовался целый месяц, чтобы подавить сопротивление героев — защитников Бреста.

Взятие цитадели являлось важным этапом для гитлеровцев. Крепость преграждала путь к переправам через реку Западный Буг и пути к танковым шоссе, по которым немецко-фашистские войска планировали перебрасывать собственные дивизии для дальнейшего наступления.

Несмотря на огромные потери, советские солдаты и офицеры вновь и вновь организовывали контратаки и отправлялись в бой. Неожиданная отчаянная оборона советских воинов внесла значительные коррективы в планы гитлеровцев. Стало понятно, что сломить людей, которые мужественно защищают каждую земли, будет очень непросто.

Выступление Молотова по радио

Важным событием 22 июня 1941-го стало выступление народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. В 12:00 по московскому времени по всем радиостанциям Советского Союза прозвучало заявление о том, что немецко-фашистские войска рано утром без объявления войны напали на Советский Союз. Это событие Молотов назвал беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — заключил свою речь нарком иностранных дел.

Эту же фразу повторил 3 июля 1941 глава правительства СССР Иосиф Сталин в своем обращении к народу.

Колхозники слушают по радио выступление Молотова о нападении фашистской Германии на СССР. Фотохроника ТАСС

Лозунг получил вторую жизнь после окончания Великой Отечественной войны — в 1945-м, когда была учреждена награда «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Вокруг вылитого изображения Сталина создатели награды выгравировали надпись: «Наше дело правое — Мы победили».

После выступления Вячеслава Молотова 22 июня по радио объявили Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации. Согласно документу, призыву подлежали военнообязанные граждане 1905–1918 годов рождения. Районные военные комиссариаты (РВК), где проводили призыв, начали свою работу уже на следующий день после начала войны — 23 июня.

Во время Великой Отечественной войны Советский Союз понес самые большие потери. На фронте, в тылу и концлагерях погибли 26,6 миллиона человек. Некоторые из них пропали без вести. Родственники до сих пор не знают, где похоронен их героический предок, павший за свою Родину.

С какими песнями солдаты шли в бой

Чтобы поддержать боевой дух и патриотическое настроение у военнослужащих, в первые месяцы войны стали появляться известные военные песни.

В первую неделю войны поэт Борис Ковынев написал известную песню «22 июня, ровно в четыре часа» на мотив популярной на тот момент композиции «Синий платочек» композитора Ежи Петерсбурского. В строках автор описал уход мужчин добровольцами на фронт. Произведение сразу ушло народ. Из-за того, что песня передавалась от одного исполнителя к другому появилось множество ее вариаций.

Читайте также Георгиевская ленточка: что означает символ Победы и куда его нельзя крепить

Также 24 июня появился марш «Священная война» («Вставай, страна огромная!»). Стихи к композиции написал поэт Василий Лебедев-Кумач. Произведение было опубликовано в газетах «Известия» и «Красная звезда».

Увидев текст, композитор Александр Александров написал мелодию. 26 июня гимн Великой Отечественной войны был впервые исполнен на публике. Части отправляющегося на фронт с Белорусского вокзала Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР сыграли на прощание эту мелодию пять раз подряд. Однако на первых этапах войны она широко не исполнялась, так как руководство страны посчитала ее слишком трагической.

Вспомнили о торжественном марше после 15 октября 1941-го, когда немецко-фашистские войска захватили Калугу, Ржев и Калинин (ныне — Тверь). С этого момента «Священная война» каждое утро звучало по радио сразу же после кремлевских курантов.

С этой торжественной песней на устах солдаты в дальнейшем шли в бой, а после Победы не могли сдержать слез при ее исполнении.

«Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас…»— описывал исполнение «Священной войны» 9 мая 1945-го советский писатель Евгений Носов в своем рассказе «Красное вино победы».

Как появился День памяти и скорби 22 июня

Долгое время особых памятных мероприятий 22 июня не проводили. Только 13 июля 1992 года дату начала Великой Отечественной войны объявили Днем памяти защитников Отечества.

Через четыре года — 8 июня 1996-го — президент России Борис Ельцин объявил 22 июня Днем памяти и скорби. Традиционно в указанную дату на зданиях государственных учреждений в трауре приспускают флаги, а в учреждениях культуры проводят патриотические мероприятия.

С особой торжественностью памятная дата также отмечается в Белоруссии, одной из первых принявшей удар в годы Великой Отечественной войны, а также других странах СНГ.

Какие акции проводятся в День памяти и скорби 22 июня

© РИА Новости / Максим Богодвид

Традиционно по всей России в ночь с 21 на 22 июня проводят патриотические мероприятия.

Одной из самых значимых является акция «Линия памяти». В Москве на Крымской набережной парка «Музеон» зажигают 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день четырехлетней войны. Эта традиция родилась в 2010-м. Первую свечу зажгли в столице в Елоховском Богоявленском соборе, где проходила панихида по всем павшим в Великой Отечественной войне. После церковной службы символическую свечу доставили на Поклонную гору.

Ничто не забыто: ТОП-10 главных фильмов о войне

Ровно в четыре утра в столице в Александровском саду проводят акцию «Вахты Памяти. Вечный огонь». В рамках мероприятия возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата. К акции обычно присоединяются юноши и девушки, состоящие в различных молодежных организациях и патриотических клубах. У стен московского Кремля свечи памяти в этот день зажигают возле мемориалов, посвященных городам-героям.

Также по всей России 22 июня проходит акция «Сад памяти», целью которой является высадка 27 миллионов деревьев в разных городах страны. Каждый саженец олицетворяет советского гражданина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В разных городах отмечают траурную дату по собственным традициям. Патриотические мероприятия устраиваются в различных учреждениях культуры. На базе музеев и библиотек проходят памятные концерты, тематические выставки и показы военных фильмов.