В Кремле рассказали, как Путин поздравит Собянина с 65-летием

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Под руководством действующего мэра Москва продолжает стремительно развиваться.

В Кремле рассказали, как глава РФ Владимир Путин поздравит мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер обязательно уделит время городоначальнику.

«Точно не знаю, звонил ли он ему уже. Но точно могу сказать, как минимум по телефону он его поздравит», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил успехи Собянина как руководителя столицы. Песков сообщил, что Москва сейчас — один из лучших городов мира, который стремительно продолжает развиваться во многих сферах — и эстетической, и финансовой, и туристической, и промышленной.

Пресс-секретарь отметил, что оценка работы Собянина президентом очевидна. Подробности о подарке юбиляру Песков раскрывать не стал — признался, что не осведомлен об этом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков заявил, что поддержка Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы очевидна.