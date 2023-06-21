Против опухолей и диабета: раскрыты неожиданные свойства ежевики

Ежевика способна защитить от рака, холестерина и других заболеваний

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Вкусное лакомство способно помочь от многих болезней.

В чем польза от ежевики, и почему важно ее регулярно есть? Ответом на эти вопросы поделилось издание dni.ru.

С биологической точки зрения ежевика очень схожа с малиной. Обе ягоды относятся к роду Рубус и семейству Розовые.

Обычно ее кусты начинают цвести в начале лета, а само растение манит пчел яркими цветками. Как сообщается, сочные кисло-терпкие ягоды содержат целый комплекс витаминов и минералов.

Они снижают уровень холестерина, укрепляют иммунитет, ускоряют метаболизм и способствуют оздоровлению разных систем организма.

Больным диабетом ежевика может помочь снизить уровень сахара в крови. Также ягоду советуют для профилактики опухолевых процессов.

Вместе с тем из лакомства можно сделать отличное варенье. Кроме того, ежевика отлично подойдет для домашней выпечки.

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