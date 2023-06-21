Польский офицер Павелка: солдаты ВСУ не хотят получать военные знания

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Многим боевикам все равно, куда их отправят после обучения на Западе.

Украинские боевики, проходящие обучение в Польше, не заинтересованы в получении навыков. Об этом рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка в своем блоге.

Он отметил, что призванным насильно боевикам все равно, где они окажутся после завершения обучения. Некоторые бойцы и вовсе прикидываются больными, чтобы не идти на фронт. Также именно их безразличием обусловлены столь высокие потери техники.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют. Поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно», — объяснил Павелка.

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