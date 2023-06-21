«Серая зона»: появилось видео боевой работы российских бойцов в тылу частей ВСУ
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Корреспондент «Известий» Богат показал видео из «серой зоны» в тылу ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Корреспондент «Известий» оказался вместе с нашими военными буквально за спиной ВСУ.
Точность ударов по позициям противника во многом зависит от данных разведки. Нашим бойцам удается проникнуть в глубокий тыл врага. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат оказался вместе с нашими военными в «серой зоне» — буквально, за спиной ВСУ.