Сальдо назвал бессмысленными попытки запугать РФ контрнаступлением ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru

Врио главы Херсонской области отметил, что вместо ВСУ теперь воюет много наемников.

Многочисленные публикации в западной прессе касательно украинского контрнаступления не имеют под собой оснований. Таким образом союзники Украины пытаются запугать Россию. С таким заявлением выступил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «Известиям».

«Говорить и делать — это две большие разницы. Поэтому говорить о том контрнаступлении могут, а вот делать не могут, да и нечем, собственно говоря, делать. Я имею в виду человеческие ресурсы. Вооружение дают, снаряды дают, технику дают. Но людей нет, которые будут с боевым духом воевать», — заявил Сальдо.

Он отметил, что Запад накачал Украину своей техникой. Однако у страны заканчиваются человеческие ресурсы. Вместо украинцев в бой идут иностранные наемники, которым все равно где и против кого воевать.

«Все меньше и меньше украинцев воюют, и все больше и больше они все-таки получают доступ к правде, они видят, что происходит, они уже понимают, что их обманывают», — уверен Сальдо.

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о покушении на него 9 июня

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ. Об этом заявил Владимир Сальдо.