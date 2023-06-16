Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о покушении на него 9 июня

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По словам руководителя региона, ВСУ применяли снаряды Excalibur.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «открыли охоту» на временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо. Представитель региональной власти в своем Telegram-канале сообщил о попытке Киева совершить покушение на него 9 июня.

«Марионеточный режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет (имеется в виду модель Excalibur. — Прим. ред.) по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — написал Сальдо.

Как отметил врио главы Херсонской области, хотя его лично удары не настигли, под обстрел попали мирные жители. Националисты разрушили и сожгли пункты временного размещения (ПВР) эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. По словам Сальдо, этим нападением боевики киевского режима еще раз показали свое «нацистское, человеконенавистническое нутро».

Несколько дней назад, в течение двух дней 9 и 10 июня, украинские боевики ударили ракетами Storm Shadow по Арабатской стрелке. В первый день снаряды упали на территории детского лагеря. На следующий стреляли по ПВР, по людям, бежавшим из зоны затопления после подрыва Каховкой гидроэлектростанции (ГЭС). В обоих случаях есть погибшие и пострадавшие.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин наградил выжившего после покушения писателя Захара Прилепина орденом Мужества.