«Бороться, но не запрещать»: что будет с электросамокатами в Москве

Собянин: в Москве не будут запрещать самокаты, но бороться с регулировкой движения надо

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Какие меры планируют принимать власти в отношении любителей скорости?

В столице не станут запрещать электросамокаты, однако для регулирования скоростного режима могут привлечь искусственный интеллект. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире федерального телеканала.

По его словам, именно ИИ сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения.

«Будем бороться, но не запрещать», — сказал Собянин.

До этого стало известно о том, что в России хотят запретить прокатные самокаты на пешеходных улицах. А также ограничить их скорость до 15 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие новые ограничения хотят ввести для самокатчиков в России.