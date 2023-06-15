Черешня, Туган-батыр и музыка: чем удивили стенды ПМЭФ-2023

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

Участники мероприятия могут попробовать мороженое со вкусом оленины или походить по установленным на полу клавишам. Что еще интересного там можно увидеть?

И за первые контракты на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже развернулась нешуточная конкуренция! Причем не только между бизнесменами, но и регионами России. От того, кто и как презентует свою область, республику или свой край, будет зависеть итоговый результат и бизнес-климат на ближайшие годы. В попытках привлечь как можно больше инвесторов, гостей угощают фирменной черешней, мороженным, вкуснейшим мясом и знакомят с национальными героями. Наш корреспондент Ксения Седунова составила свой рейтинг регионов на ПМЭФ.

ПМЭФ — это не только политическая и экономическая повестка, но и, не в последнюю очередь, ярмарка технологических новинок и возможность показать себя с лучшей стороны. Как, например, в этом году впервые на форуме сделали новые регионы России. Вот, например, Запорожская область выбрала своим слоганом «Энергия развития». Энергия не только потому, что в этом регионе находится всемирно известная ЗАЭС, но и потому что, как говорят сами жители, Запорожская область — энергия их плодородных земель. Вот поэтому не зря целую тонну вкуснейшей черешни специально из региона привезли сюда на форум. Гости. Ну а вот тут, например, находятся VR-очки, которые можно надеть и провести экскурсию по Запорожской области и хотя бы виртуально, но побывать на побережье Азовского моря.

Ну а у стенда Республики Татарстан задумались о том, как оказать положительное влияние на наших детей, сохранить культурные и национальные ценности и привить любовь к Родине. Совсем недавно наш президент говорил о том, что американского Бэтмена знает весь мир, а русского богатыря — нет. Но теперь будут знать и Туган-батыра. Это новый анимационный герой из республики Татарстан.

«Радик, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, кто такой Туган-батыр?» — спросила журналист.

«Туган-батыр — это наш национальный герой. Этот проект о любви, который объединяет огромное количество талантливых команд. Мы хотим, чтобы дети нашей страны узнавали наши традиционные ценности: это любовь к семье, любовь к Родине, уважение к старшему поколению», — рассказал создатель проекта Радик Абдрахманов.

Ну а на стенде Москвы гостей, которые устали от подписания многомиллионных контрактов, готовы угостить лакомством. Здесь представлено очень вкусное мороженое нескольких видов. Я, например, выберу «БКЛ-мятное». Здесь их четыре вида: мятное, пломбир, фисташковое и персиковое. И, как вы можете видеть, угощает нас робот. Это разработка и производство российской компании, которое производят и выпускают роботов-продавцов. Они могут угостить нас кофе в кафе или, как на полях ПМЭФ, мороженым. Итак, мы видим как мороженое изготавливается, и сейчас мы его обязательно попробуем. Десерт готов. Его подвозят нам на модели вагона метро «Москва — 2020». Пора пробовать.

А в это помещение интегрирован огромный поток информации. Мы находимся в пресс-центре. Именно отсюда журналисты со всего мира освещают ПМЭФ. Кстати, нужно отметить, что впервые за всю историю форума, а он проходит уже в 26-й раз, далеко не все журналисты получили аккредитацию. Журналисты из недружественных стран, в первую очередь из США, Европа, Япония, Канада и других стран не получили аккредитацию и не приехали на форум.

А любители классической музыки ждут на стенде Тамбовской области. Здесь на стенде представлены клавиши. По ним можно пройтись. И сыграть как Рахманинов. Имя великого композитора Сергея Рахманинова здесь упоминается не зря: потому что именно в усадьбе Ивановка Тамбовской области великий композитор прожил большую часть своей жизни и написал свои самые известные произведения именно здесь.

Масштабный блок обсуждений, а это более 15 мероприятий, посвящены развитию Арктики и Северному Морскому пути. До Арктики далеко, но здесь, на стенде этого региона можно попробовать мороженое со вкусом оленины, а также кофе с тундровыми ягодами, и со вкусом этого редчайшего северного животного. Это мясо диетическое, оно богато белком и очень полезно для иммунной системы.

Но все самое интересное происходит здесь, в студии МИЦ «Известий», где наши ведущие непрерывно берут интервью у первых лиц страны: чиновников, глав корпораций, из первых уст мы получаем самую свежую информацию и тут же транслируем её нашим зрителям. Не стоит забывать, что ключевое событие форума состоится в пятницу на пленарной сессии с участием Президента. Всё самоё интересно и свежее ищите на наших ресурсах.