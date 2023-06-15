Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

На форум съехались представители 130 стран мира. Какие контракты будут заключены?

Сегодня в Петербурге — главный экономический день на главном бизнес-форуме страны. Тысячи предпринимателей и чиновников уже познакомились и теперь переходят непосредственно к обсуждению и подписанию контрактов. А предложить друг другу им есть что — на стендах одна техноновинка лучше другой. От дронов для георазведки и наблюдения за посевами до роботов, с которыми можно сыграть в камень-ножницы-бумага. Но главное — это ощущение, что мир меняется, а возможностей становится только больше. Наш корреспондент Николай Иванов в этом убедился.

Петербургский форум — это чемпионат среди бизнесменов: кто сильнее сможет удивить потенциальных инвесторов, тот и получит миллионный контракт.

«Гость форума — ОАЭ. Чем славятся арабские страны — арабской вязью. Здесь на стенде пишут русские имена каллиграфическим почерком», — рассказывает журналист.

Типично российский почерк — работать со всеми, кто по-настоящему хочет сотрудничать на равных. В Петербург приехали предприниматели из 130 стран. На форуме — 17 тысяч участников.

Вопреки заполошным заявлениям западных СМИ — здесь бизнесмены со всего мира. В том числе из Европы. Те, кто понимает: мир больше не однополярный.

«Где бизнес — там и бизнесмены. Мы всегда идем по пути использования возможностей. А Россия одна из самых больших возможностей в мире», — рассказывает соучредитель EP World Джузеппе Эспозито.

Несмотря на то, что Евросоюз запугал своих бизнесменов санкциями за сотрудничество с Россией, они продолжают работать у нас. Вот живописный пример. Стенд Московской области. Картина «Девочка с персиками» выложена из товаров, которые делают в регионе.

«Здесь всего более тысячи деталей, более тысячи кусочков, из которых состоит эта история. По моему около 200 брендов и тут бренды, которые еще остались в России», — рассказывает автор концепции Алексей Вершинин.

Иностранцев тоже не оторвать от российских стендов и не только. На форуме традиционно много технологических новинок.

«Россия предлагает инновации, основанные на собственных ноу-хау. Например, вот этот промышленный робот может заменить рабочих на заводе. А здесь с ним можно сыграть в камень-ножницы-бумага. Российские беспилотники сейчас востребованы по всему миру. Вот этот, например, помогает агрономам увидеть, где почва увлажнена, где нет. Где нужно положить удобрения. А этот дрон — с помощью специального оборудования — помогает разведывать полезные ископаемые», — рассказывает журналист.

Каждая страна ищет на форуме свою «фишку» — Россия предоставляет неисчерпаемые возможности для сотрудничества.

«Мы хотим наладить путь между Россией и Кот-д-Ивуар морской путь. Россия заинтересована в какао, а Кот-д-Ивуар нужна пшеница», — рассказывает замгенерального секретаря совместной палатф коммерции и индустрии Конан Кофи.

Новые морские маршруты интересуют всех. Речь — о Северном морском пути. За последние семь лет грузооборот вырос в восемь раз.

«Агрессивные действия флота Соединенных Штатов Тихом океане, на огнеметание напряженности. Они заставляют три миллиарда людей серьезно думать о том, что неправильно иметь одну транспортную ниточку, связывающую азию с Европой», — рассказывает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Это понимают и в США. На площадке форума — представитель Аляски.

«Мы много лет сотрудничали, и для меня огромное разочарование, что нам запретили продолжать сотрудничество из-за санкций. Из-за санкций, эта отрасль уйдет другим компаниям — в Китай или куда-то еще в Азию», — рассказывает президент компании «Морские обмены Аляски» Пол Фус.

Тем более, что сейчас именно Азия развивается быстрее, других континентов. Особенно это ощущается на фоне самоубийственных санкций Запада и последствий пандемии КОВИД-19. В выездной студии «Известий» на площадке форума представитель Всемирной организации здравоохранения — оценила потери мировой экономики.

«Международный валютный фонд, который подсчитал и на мировом уровне. Потери рассчитаны в 13,8 триллионов долларов», — рассказывает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Как их восполнить? Как меняется мир — превращается из однополярного в многополярный? Ответы на эти вопросы должны прозвучать в ближайшие часы. Сегодня на форуме — главный экономический день.