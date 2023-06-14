Голикова сообщила о снижении смертности от онкологии в России на 4,6%

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Количество выявленных заболеваний по стране выросло, что и позволило вовремя излечить пациентов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность от онкологических заболеваний в стране с 2019 года снизалась на 4,6%. В столичном регионе показатель уменьшился на 11,2%. Об этом Голикова рассказала в рамках посещения нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ имени А. С. Логинова.

Комплекс Голикова осмотрела вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе мероприятия она поделилась сведениями о том, что одногодичная летальность от рака в России снизилась на 14%, однако в прошлом году количество выявленных онкологий выросло на 18,1%.

«И, конечно, как следствие, это снижение смертности от новообразований за четыре года на 4,6%, а в Москве — на 11,2%, и на 9% в Москве за четыре года от злокачественных новообразований», — прокомментировала Голикова.

Вице-премьер добавила, что динамика показателей свидетельствует о том, что Москва, относительно других регионов, сделала большой прорыв в области лечения рака и сумела снизить смертельность от онкологии.

Ранее, писал 5-tv.ru, онколог рассказал, почему у молодых людей рак выявляют чаще на поздней стадии.